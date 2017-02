Galerii! Simple Session 2017 rulasõidu põnev finaal

We have #simplesession17 SKATE winners! Hit like for these awesome skaters! 1. GIRAUD Aurelien FRA 2. HORIGAME Yuto JPN 3. LEON Danny ESP 4. MILOU Vincent FRA 5. HOOGENDIJK Woody NED BIG UP! #simplesession #xdubai #gopro #skateboarding Photo: @TeddyMorellec / @LaClefprod

A photo posted by Simple Session (@simplesession) on Feb 5, 2017 at 5:25am PST