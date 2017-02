Galerii! Rokkstaarid Raud ja Saller maandusid Pärnu kontserdimajas

Seekord laulavad head sõbrad Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud lugusid, mida kuulates ja kuuldes nad üles kasvasid - nii eesti kui ka välismaistelt autoritelt, nii kiireid kui aeglasi, populaarseid ja vähempopulaarseid. Ühine joon on aga see, et kõik need lood on neid mingitpidi mõjutanud ja laulavad nad neid ainult eesti keeles. Nii kuuleb tänaste rock-staaride esituses näiteks selliseid klassikuid nagu Uno Loobi «Korraks vaid», Vitamiini ja Joel Steinfeldi «Tiigrikutsu», Jaak Joala «Öö Chicagos» ja palju muud.

4.veebruaril anti elamus fännidele Pärnu kontserdimajas, järgmised kontsert-jutustused toimuvad: 7.veebruar: Jõhvi Kontserdimaja, 8.veebruar: Tartu Vanemuise Kontserdimaja, 14.veebruar: Nordea Kontserdimaja Tallinnas.

