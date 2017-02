Emme või issi: kelle nägu on Luisa Värgi ning Taavi Rõivase pisike poeg?

Pildil on näha isa Taavit tütre Miina Rihanna ning poja Hermaniga. Detsembri lõpus sündinud poiss on jõudsalt kosunud ning nüüd saab juba ka aimata, kelle nägu väike ilmakodanik on.

Mida lugeja arvab, kas poisike on läinud rohkem emasse või isasse?