Kerli: muusikatööstuses käib siiani palju läbi voodi

Plaadifirmad on Kerli sõnul valmis minema nii kaugele, et artistile on ostetud isegi kunstrinnad ning tihti käib karjääriredelil ronimine läbi voodi: «Selline šovinism on seal». Kerli arvates võib muusikatööstus mõnele nõrgemale karakterile ka vaimset kahju tekitada.

Ise Kerli hitte enam kirjutada ei taha: «Mõtlesin, et kirjutan nüüd ühe täiesti mõttetu laulu («Raindrops»), mis ei tähenda mitte midagi ja loomulikult oli sellel Spotifys 20 miljonit kuulajat,» naeris Kerli ning tunnistas, et tegeleb nüüd vaid südameasjadega.

Kerli nimetab end nüüd maanaiseks, kes hindab rohkem loodust, pere, eneseväärikust ja armastust: «Mida rohkem ma olen näinud, katsunud ja maitsnud neid asju, mida nii väga kogeda tahtsin, seda rohkem olen aru saanud, et väga palju sellest ei ole pärisasjad».

