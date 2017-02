Video! DJ ja koomik Kaarel Nõmmik Simple Sessionil: kui õues on saast, siis pigem olla juba siin...

Elu24 tegi juttu ekstreemsporti armastava DJst koomiku Kaarel Nõmmikuga.

Kaarel, kas Red Bull on sulle juba tiivad andnud?

Ikka ja ühe kohvi jõin ka veel.

Sa oled siin alates üheteistkümnest hommikul kuni kella kümneni õhtul ja nii kaks päeva jutti. Palju sul muusikat kaasas on?

Mälupulgal on sadu, kui mitte kümneid tuhandeid muusikapalu. Plaate kaasas pole. Meil on ikka tänapäevased vahendid. Siin on vaja 24 tundi jutti mängida ja pelgalt plaatidega mitte mingil juhul hakkama ei saaks.

Mitmes Simple Session see sul juba on?

Viies või neljas...Ei mäletagi täpselt.

Kas esimene ka meenub?

Jep! Siis me mängisime kolmekesi kaks päeva jutti. Aga meeleolu on siin Simple Sessionil alati jube hea! Vanasti, kui üritus oli rohkem kevade poole, siis oli kurvem siin kilukarbis olla, aga nüüd kui õues on saast, siis olen pigem juba siin.

Mõni eredaim või naljakaim hetk Simple Sessionilt?

No näiteks täna käis siin president Kersti Kaljulaid...Ja mulle meeldib, et osadele osalejatele meeldib mingi teatud loo järgi sõita. Meie, plaadikeerutajad, tuleme neile alati vastu.

