USA rulaäss Chase Webb: Eesti inimesed on väga sõbralikud

Samuti nendib sportlane, et kuigi Simple Session on ka pidude poolest tuntud, siis pole see siiski põhiline: «Põhiline on ikkagi võistlus, peod on lihtsalt hea moodus peale pikka päeva sõpradega koos aur välja lasta.»

Noormees, kes on pärit Californiast tunnistas ka, et külm ilm teda ei heiduta. «Sõidan lumelauaga, nii et külm ei ole minu jaoks probleem,» lausus noormees lõbusalt.

