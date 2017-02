Indrek Vaheoja Simple Sessionil: ekstreemsport on minu jaoks pigem ajaviide, kui sport

Raadiohääl Indrek Vaheoja: Ega ma iga aasta siin ei käi, siiani on käidud võib-olla kaks kolm korda.

Kas ekstreem on sinu jaoks sport või ajaviide?

Kunagi olen ekstreemsporti pisut tõsisemalt ka suhtunud, olen lumelauaga paar korda mäest alla ikka sõitnud.

Kas läks libedalt või tuli valuga?

Nii ja naa, on läinud libedalt ja on tulnud ka valuga.

Kuidas on muutnud sinu suhtumist ja teadlikkust näiteks Kelly Sildaru võidud?

No mina olen Kellyle ikka mõned aastad juba kaasa elanud ja mul on hea meel, et üks noor sportlane ei vingu ega virise, vaid teeb oma rasket tööd ja teeb väga hästi. Erinevalt paljudest teistest, kes hädaldavad ja on kogu aeg haiged. Tema näitab Eestit väga heas valguses.

Sa oled siin juba paar päeva tagasi proovinud ka rula peale astuda, mis toimus?

Jah, proovisin, kas nii kõrges vanuses on üldse enam võimalik rulatamist õppida. 50ndates on seda üsna keeruline teha, aga mul oli väga hea õpetaja, Aleksandr Tubin. Hoian talle siin täna ka pöialt. Ta sai muuseas ilma kvalifikatsioonita edasi.

Vaata videot!