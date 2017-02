Vau! Sama seksikas kui «Viiskümmend tumedamat varjundit» oli selle peaosatäitja Dakota Johnson filmi esilinastusel

Filmi üks peaosatäitjatest Dakota Johnson oli esilinastusele tulnud tõeliselt kaunis nude toonis Valentino kleidis, mida hoidsid üleval kaks õrna paelakest, ning mille dekoltee oli oi kui sügav! Dakota kaaspeaosatäitja Jamie Dornan oli esilinastuseks korrektse ärimehe rollist välja astunud ning esitles sündmusel oma lühikeseks pügatud pead ning pikaks kasvatatud habet.

Dakota Johnson ja Jamie Dornan «Viiskümmend tumedamat varjundit» LA esilinastusel / DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Filmi «Viiskümmend halli varjundit» vastuvõtt ei olnud paar aastat tagasi just eriti postiivne. Jääb üle loota, et nädala pärast Eesti kinolevisse tulev järg on närvekõditavam!