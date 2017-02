Kylie Minogue ja tema 19 aastat noorem kihlatu läksid lahku

Kylie (48) ja Joshua (29) tutvusid 2015. aasta suvel ning pea pool aastat peale tutvumist paar kihlus. Nüüd, ligi poolteist aastat hiljem, on 48-aastane lauljanna ning 29-aastane näitleja otsustanud eri teid minna.

#lovers ... Thank you for all your love and support throughout this recent chapter of my life. Thank you now for your love and understanding with the news that Josh and I have decided to go our separate ways. We wish only the best for each other as we venture towards new horizons. #thesunalwaysrises Ein von Kylie Minogue (@kylieminogue) gepostetes Foto am 3. Feb 2017 um 0:51 Uhr

Alles hiljuti rääkis Kylie ühes teleintervjuus, et on abiellumisel valmis võtma oma peigmehe nime, kuid nüüd on selgunud, et lahkumineku taga on suure tõenäosusega Kylie 29-aastase kihlatu truudusetus.

@sayidodownunder @joshuasasse #partnerlook ❣️❣️#Australia #equality Ein von Kylie Minogue (@kylieminogue) gepostetes Foto am 23. Nov 2016 um 21:36 Uhr

Nimelt olevat Joshua muutunud eriti lähedaseks Hispaaniast pärit näitlejanna Marta Milansiga, kellega tutvuti Kanadas sarja «No Tomorrow» võtetel.

Kurb! Kyliel ei tundu armastuses kohe üldse vedavat..