Ning millisel muul viisil peaks ta seda tegema kui mitte oma loominguga?

Eminem on koostöös oma kodulinna räppari Big Sheaniga anud välja loo «No Favors», milles ta kutsub uut presidenti «bitchiks».

44-aastase räppari read loos:

I’m anti, can’t no government handle a commando / Your man don’t want it, Trump’s a bitch. I’ll make his whole brand go under.

Varemalt on legendaarne räppar Eminem, kodanikunimega Marshall Mathers III, jutustanud Trumpist loos «Campaign Speech», milles on järgmised read:

You say Trump don't kiss ass like a puppet / 'Cause he runs his campaign with his own cash for the fundin' / And that's what you wanted. A f--kin' loose cannon who's blunt with his hand on the button / Who doesn't have to answer to no one — great idea!