Pildid: Lady Gaga ettevalmistused Super Bowliks

Ameerika jalgpallurite kõrval on üks selle õhtu staare ka Lady Gaga, kes on väga head tööd teinud ning suutnud oma etteaste väga tugeva saladadusloori all hoida.

Küll on aga staar jaganud hunnikutes pilte ettevalmistustöödest, mis hõlmavad endas trenne, lugematul hulgal proove, iluprotseduure, aja mahavõtmist, sõpradega koosolemist, fotosessioone ja mida kõike veel!

Tänu sotsiaalmeediale saame ka meie Gaga põnevast Super Bowlile eelnevast ajast osa! Vaata pilte!

Who says I can't get a tan in the rain Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 9. Jan 2017 um 11:59 Uhr

Rehearsal #superbowl #halftime Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 17:02 Uhr

Sending love to little monsters. I'm having a Million Reasons moment thinking about how grateful I am to have had such amazing fans all these years. You are a creative and passionate community thank you for loving me so much that we made it to the Super Bowl together. You'll all be up there with me. In spirit through the music we are all performing together. #superbowl Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 20:00 Uhr

Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 20:49 Uhr

Rehearsal #cantstopwontstop dream big and never give up ❤️ #halftime Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 14. Jan 2017 um 15:40 Uhr

Training. Everyday all day #superbowl #halftime Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 16. Jan 2017 um 12:42 Uhr

SuperBowl Rehearsal is so fun. We built a tent in my backyard with a dancefloor to practice! We love you monsters, can't wait to perform for u! ❤️ Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Video am 16. Jan 2017 um 14:18 Uhr

Stuntin backstage, #SuperBowl #halftime rehearsal break. It's gonna be only family on that stage. ❤️ Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 21:05 Uhr

Patriots vs. Steelers Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Video am 22. Jan 2017 um 16:23 Uhr

#rehearsals #SB51 Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 23. Jan 2017 um 20:44 Uhr

‍♂️ Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 24. Jan 2017 um 19:49 Uhr

#SB51 10 days Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 26. Jan 2017 um 20:57 Uhr

Me and mom in the End Zone Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Video am 30. Jan 2017 um 13:00 Uhr

5 days Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 31. Jan 2017 um 14:24 Uhr

Houston, you are beautiful. Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 12:17 Uhr

Anyone that's looking for a sneak peek of the Halftime show, here it is. getting ready for press conference w hairography assistant @fredericaspiras Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Video am 2. Feb 2017 um 11:09 Uhr