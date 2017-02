Michael Bublé pisipoeg on vähist tervenemas

Michaeli naiseõde Daniela kinnitas Argentiina ajakirjanikule Tomas Dentele rõõmusõnumit, et väikemees Noah on tõepoolest paranemas. Samas lisas naine, et perekond peab uudist ise kinnitama, tema vahendab vaid õe sõnu, mis hetkel temani jõudnud on.

Uudis levis aga kiirelt ning praeguseks on ka Noahi vanemad Luisana ning Michael kinnitanud, et nende pisike poeg on tõepoolest paranemas ning tundub, et kiiritusravi on ka vähile mõjunud ning see on lapse kehast läinud.

Peale poja haigestumist jättis Bublé ära kõik kontserdid ning ütles, et suudab mikrofoni jälle kätte võtta siis kui poeg on terve.