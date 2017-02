Liigutav sündmus! Vähiravifond kinkis elu mehele, kelle ravim maksis rohkem kui auto ja maja

Mida tunneksite, kui kuulete arstilt, et on olemas ravim, mis aitaks, kuid selle ravimi doos maksab nii palju, et isegi kui te müüte maha oma kodu ja auto, ei suuda te seda ikkagi osta? Ja Haigekassa peab teie aitamist ebakulutõhusaks. Just nii juhtus pereisa Alariga, kes sai vähidiagnoosi. Täna on mees elu ja tervise juures ja seda tänu vähirav ifondile "Kingitud elu". 2014. aastal nullist alustanud fond on tänaseks toetanud juba saja inimese vähiravi.

Vaata videost lähemalt!