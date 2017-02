Vaata meeleolukaid pilte! Elisa Open 2017 üritusel osales rekordarv osalejaid

Jaanuarikuu viimasel nädalavahetusel korraldas tenniseklubi Pallas uues Tallinki Tennisekeskuses järjekordse suurejoonelise paarismängu tenniseturniiri.

Sellel osales nii harrastajaid, tuntud ärimehi ja ettevõtjaid kui ka praeguseid ja endised tennisemängijad. Kokku osales üle 200 mängija, kes võistlesid kolmes tugevusgrupis.

Tippmängijatest oli kohal ka endine ATP 400 Pablo Martin Adalia. A-tugevusgrupi võitsid Marek Jürna ja Johannes Raun. B-tugevusgrupi tasavägises lahingus osutusid parimateks Kaspar Metsa ja Alla Shilenok. C-tugevusgrupi võitsid Seila Saks ja Riivo Pappel. Parimate autasustamine ja meeleolukas pidu toimus restoranis Masha.

Tenniseklubi Pallas poolt 2011 aastal ellu kutsutud paarismänguturniir on aastatega saanud nii populaarseks, et kaks alagruppi täitusid juba esimeste nädalatega ning paraku ei saanudki kõik soovijad oma oskusi näidata.

«Lisaks ürituse kasvavale populaarsusele on ka tennise alagruppide mängud läinud aasta-aastalt tugevamaks ja tasavägisemaks. Valmistab suurt rõõmu näha tenniseharrastajate arengut aastate vältel. Märkimist väärib ka see, et selle aasta võistlustulle astus ka endine ATP 400 mängija Pablo Martin Adalia, see omakorda viitab sellele, et üritus kogub tuntust ka väljaspool Eestit.»

«Eelmise aasta turniiri külastas kahekordne Grand Slam’i finalist Robin Söderling, kes toetas oma RS tennisepallidega turniiri ka sel aastal. Tenniseklubi Pallas jaoks on oluline aidata kaasa tervisespordi levikule Eestis. Sportimine ja tervislikud eluviisid ei paranda üksnes enesetunnet, vaid ka inimeste töövõimet. See valdkond on väga südamelähedane iga tenniseklubi Pallas liikme jaoks.»

«Usun, et suudame tänu headele suursponsoritele ning olemasolevatele ja tulevastele koostööpartneritele ja sõpradele pakkuda järgmistel aastatel positiivseid tenniseelamusi nii tippmängijatele kui ka harrastajatele,» sõnas Elisa Open korraldaja ja eestvedaja Peeter Saks.

«Meie kaheaastase koostöö vältel on tenniseürituse populaarsus kasvanud ja jõudnud väga tugevale tasemele. Loodan, et selle ürituse edasise toetamisega loome harrastustennisistide arengule veelgi kindlama põhja ja suudame endistele tennisistidele pakkuda toredaid lahinguid ning seeläbi panustame jätkuvalt meie rahva paremasse tervisesse,» ütles Elisa Openi turundusspetsialist Aljona Jakovleva

Turniiril osalesid teiste seas tipp-poliitik Ken-Martin Vaher, endine tippsportlane Indrek Sei, endised tipptennisisitd Pablo Martin-Adalia (12 ITF paarismänguturniiri võitja), Alti Vahkal, Mihkel Koppel, Morten Ritslaid, Piret Ilvers, Liina Suurvarik ja Ilona Poljakova ning ärimehed Jaan Puusaag, Peeter Saks, Indrek Sepp, Toivo Alt ja Meelis Vetevool.

Elisa Open 2017 after party toimus restoranis Mascha. Auhindade üleandmisel osales turniiri toeatajate ühe esindajana ka meie tennisestaari Kaia Kanepi õde Karin Kanepi.

Tennisklubi Pallas tegutseb 2010. aastat ja on 64-liikmeline, see ühendab nii nais- kui meesmängijatest tennisesõpru. Alates 2011. aastast on tenniseklubi Pallas Eesti Tennise Liidu liige. Lisaks Elisale panid 2017. aasta edukale Elisa Openi korraldusele oma õla alla Audi, Pro Optika, Saku, BaltCap, FCR Media, Hotel Albana & Lodge, Nordic Hotel Forum, Georg Ots Spa, Hedon Spa, Nautilus Travel, Südameapteek, Finewine, Alpaka, M.V. Wool, Russow Textile, Viru Keskus, Port Artur, Eesti Tennise Liit, Innomedica Ja Levier

Vaata pildigaleriid!