Bože moi! Vene teenindaja keeldus Tallinnas vene diivat vene keeles teenindamast

Klara Novikova on varemgi Eestis esinemas käinud ja seepärast palus reporter tal meenutada eredamaid hetki oma visiitidest Tallinnasse.

Novikova: Kõige eredamalt meenub mulle aastate tagune intsident ühes Tallinna hotellis, kus me oma trupiga elasime. Hilinesin hommikusöögile umbes viis minutit. Me lihtsalt jõudsime eelmisel õhtul peale etendust väga hilja hotelli ja loomulikult magasime hommikul pisut pikemalt.

Kui ma jõudsin hommikusöögile, siis ütles nooruke ettekandja mulle vene keeles, kuid justkui eesti aktsendiga: «Te hilinesite hommikusöögile viis minutit ja me ei saa teid enam teenindada.» Mina ütlesin vastu, et ma ei soovigi hommikust süüa, andke mulle palun lihtsalt tassike kohvi.

Selle peale vastas tüdruk: «Ja üleüldse ei peaks te siin vene keeles rääkima... rääkige kas inglise, saksa või mõnes muus keeles. Olin väga imestunud, sest pea terve hotell oli täis vene kliente. Aga tema nähvas mulle, et ei oskagi tegelikult vene keelt. Mina ütlesin selle peale puhtas vene keeles: «Mine sa ka p....e!» Tal läksid silmad suureks, kui tõllarattad ja ta kiljatas: «Kuidas te julgete!» No see tähendas, et ta sai vene keelest päris hästi aru.

Aga kõige suurema üllatuse osaliseks sain siis, kui pöördusin administraatori poole oma kohvi teemaga ja too ütles mulle, et tegelikult on ettekandja venelane...

Selline asi juhtus juba mitu aastat tagasi ja ma loodan, et tänaseks on Tallinnas palju muutunud. Aga tol korral oli minu, muidu alati nii meeldiv, reis Tallinnasse küll pisut rikutud. Loodan, et ma ei pea seda kogema oma seekordsel Eesti visiidil.