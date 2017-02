Video: vares viis hõbedase lusika

Videolt on näha, et tegemist on kontoriga ja varesele antakse leiba, mille ta hea meelega ära sööb.

Vares viis hõbedase lusika / Kuvatõmmis/Youtube

Töötajad sulgevad vahepeal akna ja ootavad, et lind minema lendaks, kuid ta ei tee seda. Siis avavad nad akna uuesti, et talle veel leiba anda.

Nutikas vares aga tahab rohkemat kui leivatükke, ta siseneb ruumi ja leiab tassi seest hõbedase lusika, mille noka vahele võtab.

Töötajad üritavad lindu takistada, kuid tal õnnestub saak aknataha toimetada ja lõpuks koos lusikaga minema lennata.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et see vares ei sündinud hõbelusikas suus, vaid ta tegi tööd, et seda saada.

Mitmete kommenteerijate teatel on varesed nutikad linnud, kellele meeldivad säravad esemed.