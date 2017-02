Elu24 video! José González enne live'i rahust, tuuritamisest ja loomise ilusatest hetkedest: alguses tahtsin muljet avaldada

José González on Eestis teist korda - esimene kord väisas mees Jazzkaare festivali ja seda sugugi mitte orkestriga. "Olin Eestis lühikest aega ning ei mäleta käigust väga palju. See esinemine oli osa pikast tuurist Euroopas ja Ameerikas, aga ma mäletan, et päike paistis."

Praegusel tuuril reisitakse kahe bussi ja veoautoga ning muusikud ka ööbivad bussis. "See on kõik mustlaste stiilis ning igas linnas peatume väga lühikest aega," tõdes mees, et ei saa ka sel korral Tallinna linnaga väga palju tutvuda ning tempo on tihe.

"Parim asi tuuritamise juures on inimesed, bänd ja meeskond. Elame selles pisikeses ruumis ja saame üksteiseg väga lähedaseks," rääkis José, et see meenutab talle lapsepõlve. "See on kindlasti üks parimaid asju." Mida rohkem tuuritada, seda vähem jääb muusikutel aega pere ja koduste jaoks. "See on kindlasti tuuritamise raskem osa," tõdes tuntud muusik, et kõigil on tuuri lõpu sirgel kojumineku ootus, aga samas nauditakse koos oldud aega.

Muusikute head meeleolu ja läbisaamist oli näha ka peaproovi ajal, kui mõned pillimängijad püsti tõusid ja isegi laval tantsu lõid.

José González koos avangardorkestri The String Theoryga, heliproov. / Sander Ilvest

José Gonzáleze sõnul on tema viimane, 2015.aasta album "Vestiges & Claws" kõige temalikum ja see esindam kõige paremini seda, mis ta ise on. "See on mõtteviisi poolest selge. Paljud lood tegelevad inimkonna probleemidega siin planeedil," lisas muusik, et palju toimub asju, mis on pealispinna all ja mida kohe ei märka.

José hakkas muusikat tegema juba 14-aastaselt. "Kui ma olin noorem, olin lihtsalt põnevil kitarriõpingutest, ma tahtsin inimestele muljet avaldada. Õppisin mängima bossanoovat ja Biitlite lugusid. Kui tahtsin kitarrimängus paremaks saada, hakkasin õppima klassikalist kitarri," kirjeldas muusik, et samal ajal mängis ta ka basskitarri hardcore bändis. Ülikooli aastail oli muusika tema jaoks pigem nagu hobi. Esimese albumiga "Veneer" muutus mehe elu totaalselt ja ta hakkas tuuritama.

Vaata videost, kas muusika võib päästa maailma ning miks hakkas José alguses tegema kavereid, mis talle suurema tuntuse tõid!