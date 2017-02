Vabal Laval mängitakse tulega!

««Hulgakesed» on metafüüsiliste sugemetega lavastus, mille keskseteks märksõnadeks on tuli ja süütamine. Neli etendajat liiguvad kummalises assotsiatiivses maailmas, kus pildid muutuvad-muunduvad üksteiseks, räägivad loo sisemisest põlemisest, tule hukutavast-hoidvast jõust, ka sellest, kuidas teater saab üldse näidata midagi nii keerulist,» tutvustab lavastust lähemalt Sveta Grigorjeva.

Inimene võtab jumalate kingituse ja paneb kellegi teise kodu põlema, põletab terve linna maha. Ilus vaadata! Milline vaatemäng! Võtab teise inimese kinni – näe, ta on siuke imelik, nõid! Lõkkesse! Või paneb ennast põlema. Või ütleb kellelegi: pane ennast põlema! Inimene on nii leidlik, ta suudab võluda välja kurja ka kõige lihtsamast, tarvilikumast asjast. Vaba Lava kuraatoriprogrammi uuslavastus "Hulgakesed" on süütamisest, süttimisest ja sütitamisest.

Laval mängivad, hullavad, võitlevad ja vaidlevad tulega Riina Ausma, Ajjar Ausma, Sveta Grigorjeva ja Siim Tõniste.

Idee ja lavastus Sveta Grigorjevalt ja Siim Tõnistelt, helikujundaja Artjom Astrov, kunstnik Arthur Arula, valguskunstnik Priidu Adlas.

Etendused 8., 10., 11., 25., 26. ja 27. veebruaril kell 19.

Peale esietendust 8. veebruaril IN I OUT pidu, peale 10. veebruari etendust vestlus kunstnikega.

Lavastajatest:

Sveta Grigorjeva on koreograaf, tantsija ja luuletaja.

Ta lõpetas aastal 2013 Tallinna Ülikooli magistrantuuri koreograaf-lavastamise erialal, lavastanud muuhulgas ka näiteks Gröönimaal. Debüteeris aastal 2013 luulekoguga «Kes kardab sveta grigorjevat?». Grigorjeva luuletusi on avaldatud Värskes Rõhus ja Vikerkaares, autor on Tallinna Ülikooli kirjanduspreemia laureaat (2013). Ühtlasi on Grigorjeva kurikuulsa Carmina Trashi vaimne ema. «Hulgakesed» on tema seitsmes lavastus.

Siim Tõniste on koreograaf, lavastaja ja etendaja.

Lisaks töötab ta tantsu- ja teatripedagoogina, kuulub Hiiumaa TantsuFestivali korraldvasse HTF Tantsukompaniisse ning produktsiooniüksusesse Vaba Vorm. Ta on õppinud Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis ja Praha Etenduskunstide Akadeemias. Tõniste hindab kollektiivset loomingut ja usub, et tervik on suurem kui selle osade summa.

Lavastus “Hulgakesed” kuulub Vaba Lava 2016/2017 kuraatoriprogrammi IN I OUT.

Vaba Lava kuraatoriprogrammi paneb teist hooaega kokku tandem rahvusvahelisest kuraatorist Thomas Frankist ja eesti kuraatorist Madli Pestist, kes 2016/2017 aasta programmi valisid avalikule Eesti-sisesele ideekonkursile laekunud 35 projekti ja ca 200 välistaotluse hulgast välja 8 lavastust, koondades need pealkirja alla «IN I OUT».