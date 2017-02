Video: Valge Maja pressiesindaja hääldas Austraalia peaministri nime valesti, tekkis #trumble

Spicer sõnas eilsel pressikonverentsil, et USA austab Austraalia otsust põgenike küsimuses, kuid juhtum sai alguse mõnevõrra varem, mil Trump helistas Turnbullile, kuid vihastas tema seisukohtade peale ja viskas toru hargile, tekitades nii hämmelduse kui skandaali.

Spicer üritas pressionverentsil juhtumit «siluda», kuid hääldas mõne minuti jooksul Turnbulli nime kaks korda valesti.

Valge Maja pressijuht Sean Spicer / JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Esmalt ta lausus, et USA presidendil oli südamil telefonikõne Austraalia peaministri Trumble’iga, kus kõne all oli põgeniketeema.

Pressiesindaja teatas teises lauses, et Trump austab Austraalia rahvast ja peaminister Trumble’it.

Spiceri teatel tegi Barack Obama valitsus valesti, et oli nõus võtma vastu tuhandeid illegaalseid migrante Austraaliast, kelle seas võib olla ka potentsiaalseid terroriste.

Rahvusvahelises meedias ja sotsiaalmeedias tekkis diskussioon, kas Spicer sõnas Austraalia peaministri nimeks Trumble, Trunbull või Trumbull.

Austraalia meedia hakseldas Valge Maja pressiesindaja nimeapsakast mõnuga. Näiteks news.com.au pealirjastas oma artikli «Valge Maja ei suuda isegi meie peaministri nime õigesti hääldada». ABC News esitas küsimuse, et kas lugejad saavad aru, millise nime ameeriklasest pressiesindaja ütles.

Malcolm Turnbull / Stringer/Reuters/Scanpix

The New Daily teatas, et Spicer andis Austraalia peaministrile uue nime, nimetades teda kahel korral Trumble’iks.

The Canberra Times lähenes juhtunule huumoriga, nende loos oli peaminister Malcolm Turnbull on pandud virisema.

«Nad ei tea minu nime? Trunbull? Trumbull? Trumble? Mind ei ole kunagi varem nii sügavalt solvatud,» pandi peaminister ütlema.

Lugu jätkub, et Turnbull otsib juhtunu eest vastutajaid ja tahab neil pea maha võtta.

Austraalia meedia Donald Trumpi kõnest Malcolm Turnbulliga / David Gray/Reuters/Scanpix

Twitteris levivad nüüd hashtagid #trumble, #trumbull ja #trunbull, kus Spiceri apsakat agaralt kritiseeritakse.

Twitterisse ilmus ka väljamõeldud Malcolm Trumble, kes kõneleb USA presidendiga.

«Tahan teatada, et nautisin USA presidendi Donald Turnipiga peetud vestlust,» edastati tviidis. Trumpi nimi oli selles meelega valeti kirjutatud.

Twitteris on veel üks nali, milles Trump sõnab pärast telefonikõne, et «küll see Austria peaminister oskab hästi inglise keelt», ajades segamini Austraalia ja Austria. Nagu teada, on Austria saksakeelne ja Austraalia ingliskeelne riik.

Twitteris levivad ka karikatuurid, millest ühes on Trump ja Turnbull poksiringis. Pealtvaatajate seas on naine, kes hoiab silti «põgenikeleping» ja kohtunik hüüab «Let’s get ready to trumble!»

Trumpi ja Turnbulli kõne selle nädala alguses pidi kestma ühe tunni, kuid kestis vaid 25 minutit, sest Trump viskas vihahoos toru hargile pärast seda, kui Austraalia peaminister küsis, kas Trump austab oma eelkäija Barack Obama valitsuse sõlmitud põgenikelepingut Austraaliaga. Lepingu kohaselt peab USA võtma vastu 1250 pagulast Austraalia põgenikekeskustest.