Video: NASA reaktiivliikumise laboratooriumi juurde on pargitud ufo?

Youtube'i kasutaja Name Shame edastas sellise info sel nädalal, teatades et Los Angelese lähedase uurimislabori alal on hõbedane ümarobjekt, mis tõenäoliselt on «lendav taldrik».

«Kas NASA lollitab meid? Nad on saanud ufo kätte? Või mis see on?» küsis info postitaja.

Tema väitel oli 2014. aasta Google Earthi piltidel JPList seda ümarat objekti näha hoopis teises kohas, kui see on praegu. Varem oli ta rohealal, kus sellest on jäänud märk maha, kuna seal on rohu kasv kidur. Nüüd on see ümarobjekt teel.

JPL on paik, kus valmis USA esimene satelliit Explorer 1, mis viidi Maa orbiidile 1958.

Nüüdsel ajal on JPL missiooniuuringute ning kaugete planeetide ja asteroidide uurimise keskus.

Vandenõuteoreetikute arvates teavad NASA teadlased ja astronaudid tulnukatest ja ufodest rohkem kui nad paljastavad.

Skeptikute arvates ei ürita NASA midagi varjata, pigem on ufoentusiastidel liiga ergas kujutlusvõime.

Ufouurija Nigel Watson, kes vaatas Google Earthi kaarte, arvab, et tegemist ei ole mingi ufo, vaid lihtsalt maastikukujunduse objektiga, mis meenutab «lendavat taldrikut».

Watsoni sõnul ei jätaks NASA ufot iialgi kohta, kus see on kergelt jälgitav ning kus sellest saab tavalisi fotosid ja satelliidipilte teha.

Ufokütid vaatavad sageli Google Earthi kaarte, et leida ebaloomulikku või kummalist ning ka varem on nad enda sõnul satelliidipiltide abil jõudnud salastatu jälile.

Selle aasta alguses levis sotsiaalmeedias lugu, milles John Mooneri nimeline inglane väitis, et tulnukad üritasid teda röövida, tal tekkis nendega rüselus ning kõik see on Google Earthi piltidel näha. Samas ei ole selge, kus see tulnukate inimrööv aset leidis.