Täna keerutab Tallinnas plaate Hispaania house DJ ja produtsent Soulwerk

Soulwerki lugusid mängivad Hernan Cattaneo, Sasha, John Digweed, Guy J, D-Nox, Cid Inc, Nick Muir, Eelke Kleijn jt. Tema loomingut on avaldanud sellised underground labelid nagu Proton Music, Nick Warreni Hope Recordings, Cid Inci Replug, Luis Juniori Mooseeka, Darin Epsiloni Perspectives Digital, lisaks ka Saved, Snatch!, KD Music, Sincopat, Great Stuff, Material, Biten, Lapsus jt.

Gonzalo Luque ehk SOULWERK / Ööklubi 9/11

Soulwerk mängib regulaarselt Hispaania parimates ööklubides ja festivalidel üle Euroopa nagu Space of Sound (Madrid), La Riviera (Madrid), Lanna (Asturias), Movie Music Club (Pamplona), Space Menorca (Balearic I.) ja OHM (Horvaatia).

Gonzalo Luque ehk SOULWERK / Ööklubi 9/11

Gonzalo Luque puhul on tegemist väga muheda tegelasega – lisaks heale muusikale on ta tuntud oma vahetu huumorimeele poolest, näiteks kannab ta tihti Super Mario T-särke. Klubis 9/11 on lisaks talle puldis ka kodumaised Solid Steel (R2, Progressioon) ja Type-O (9/11, Hypnootikum) ning üllatusesinejana ka Eestis elav, Brasiiliast pärit DJ Soney.

Gonzalo Luque ehk SOULWERK / Ööklubi 9/11

Sündmus Facebookis.