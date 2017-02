Vaikses ookeanis asuva Vanuatu provintsis keelati lääne rämpstoit

Võimude teatel ei lubata provintsi enam sisse tuua teistest riikidest ja piirkondades toodetavat, vaid keskendutakse oma toodangule, edastab The Telegraph.

Toba provints asub Vanuatu põhjosas ja enamik sealsest 10 000 elanikust on farmerid, kes kasvatavad nii karja, kui mitmesuguseid taimi.

Torba provintsi üks juhtidest, Luc Dini sõnas, et lääne kauba keelamine annab kohalikele võimaluse endale ise söök kasvatada ja aitab kaasa hea tervise säilimisele.

Koljudega vanuatulane esinemas turistidele / Dr. Elmar R. Gruber/Elmar R Gruber / Topfoto/Scanpix

«Meid hävitavad lääne mõttetud rämpstoidud. Näiteks kiirnuudlid ja-riis, milles ei ole organismile vajalikke kasulikke aineid. Pigem tuleks eelistada kohalikku orgaaniliselt kasvatatud toitu,» selgitas juht.

Dini sõnul kasvatatakse Torbas mitmeid söögiks vajalikke taimi ja vilju, lisaks püütakse merest kalu ja teisi mereloomi.

Väidetavalt kasvavad Torbas vaikse ookeani saarte kõige kvaliteetsemad ananassid, jamss ja taro.

Torbas on sisseveetud kaupadest olnud seni kõige populaarsemad riis, maiustused, kalakonservid, küpsised, keeksid ja limonaadid, milles kõigis on tervisele kahju tekitada võivaid säilitus- ja lisaaineid.

«Oleme Vanuatu kõige isoleeritum provints, meie elanike tervis on seni võrdlemisi hea ja me tahame, et see nii jätkuks, kuid lääne toidud võivad hakata tervist kahjustama, kui me neist ei loobu,» teatas Dini.

Vanuatu / Dr. Elmar R. Gruber/Elmar R Gruber / Topfoto/Scanpix

Ta lisas, et Vanuatu teistes osades on juba lastel tekkinud lääne toidust probleemid.

«Lääne toit mõjub eriti halvasti lastele. Näiteks on kena tüdruk, kuid tal ei ole hambaid suus, kuna ta joob ja sööb liigselt suhkrut sisaldavaid toite. Me ei soovi, et meie lapsed oma hammastest ilma jääksid ja saaksid raskeid haigusi, mille põhjuseks on valesti toitumine,» lisas provintsijuht.

Kruiisilaev Vanuatul ja suveniirid / Dr. Elmar R. Gruber/Elmar R Gruber / Topfoto/Scanpix

Dini sõnul hakatakse seal sööma vaid kohapeal kasvatatud orgaaanilist toitu ja seda pakutakse ka turistidele.

Torba eesmärgiks on saada Vanuatu esimeseks orgaaniliseks provintsiks 2020. aastaks. Dini teatel toetab Vanuatu keskvalitsus tema plaani ning teda huvitab, milline on sellele kohalike elanike ja turistide reageering.

Veel ei ole teada, kas Torbas keelatakse ka lääne alkohol, kuid seal on piisavalt kohaliku alkohoolse joogi kava baare ja seega ei pruugita muud alkoholi vajada.

«Kui me tahame oma paradiisi alles hoida, siis tuleb teha väljapoolt saabuvale kitsendusi. Tuleb loobuda kahjulikust ja elada loodusega harmoonias,» sõnas Torba juht.

Vanuatu, mis iseseisvus Prantsuse ja Briti ülemvõimust 1980. aastal, asub Vaikses ooekanis Melaneesias.

1300 kilomeetrit pikk Vanuatu saarestik asetseb põhja-lõuna suunaliselt, koosnedes 82 saarest, millest 65 on asustatud.

Kaks suuremat linna on Efafe saarel asuv pealinn Port Vila ja Espiritu Santol asuv Luganville.

Lähisekvatoriaalse kliimaga Vanuatu elanikest 98, 5 protsenti on melaneeslased, kes räägivad 113 kohalikku keelt. Ametlikud keeled on inglise, prantsuse ja bislama keel, milles melaneesia grammatikat on kohendatud ingliskeelsetele sõnadele.