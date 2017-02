Elu24 video! Eesti kõige kuulsam ukrainlane Ruslan Trochynskyi: mul olid Ukraina passiga mõnes riigis probleemid

Muusik Ruslan Trochynskyi rääkis Elu24-le, et kodakonduse saamine on nagu lapse areng sünnist kooli minekuni. «Tulin siia, hakkasin otsast peale keelt õppima, laulma,» rääkis Ruslan, et tegi endale selgeks seadused ja läbi ka keeleeksami.

Ruslan tunnistas, et sõitis 2013.aastal Ukrainasse ning ei saanud pärast seda eetilises mõttes kodakondust teha, loobuda oma juurtest. «Ma olen hea kodanik siin riigis, kus saan olla väärikas, aidata rohkem ka oma rahvast ja arendada seda riiki, kus ma elan,» lisas muusik, et see on kodakonduse taotlemise põhipoint.

Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi ja Terje Trochynskyi / Presidendi kantselei

«Küll ma ootasin sinist passi, aga tuli punane,» kostis Ruslan muigega. «Muusikuna sõidan päris palju välismaale Eestit esindama ja mul oli Ukraina passiga mõnes riigis probleemid, näiteks Inglismaal või Kanadas, Ameerikas. Nüüd selliseid probleeme ei ole, mulle on uksed teistmoodi avanenud,» ütles Ruslan, et ta on uhke, et saab Eestis asju ajada ning saanud oma tegemiste eest ordeni ka presidendilt.

