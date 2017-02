DINGO kitarrist Rein T. Rebane pani kokku kuulsatest Eesti muusikutest koosneva superbandi G.I.F.T.

Meloodilist rocki mängiva bändi G.I.F.T. ridadesse kuuluvad peale Rebase (kitarrid) veel Sven Valdmann (Terminaator/Mary Ann & The Tree Tones) – bass, Arli Hinno (Her Eyes In Bloom) – laul, Andrus Kanter (Sunshine Company, Jaxy, Agent M) – klahvpillid, Raimond «My» Vahter (Gunnar Graps, Terminaator, Nice Try, Mr. Lawrence, etc) – trummid.

3. veebruaril avaldab G.I.F.T. oma esimese singli «Alasti Sinu Ees» ning lives saab bandi näha 23. veebruaril Rock Café’s.

Kuula!

Kuidas meeldib?