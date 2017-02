Angelina Jolie: põgenikud ei ole terroristid, vaid terroristide ohvrid

Donald Trump allkirjastas pärast presidendiks saamist dokumendi, mille kohaselt ei tohi 90 päeva jooksul sõita USAsse sisse seitsme Lähis-Ida ja Aafrika riigi kodanikud, nende seas ka süürlased.

«Põgenikud on mehed, naised ja lapsed, kes ei soovi sõjas hukkuda ja kes põgenevad tagakiusamise eest. Nad ei ole terroristid, kaugel sellest, nad on terroristide ohvrid,» teatas Jolie väljaandes The New York Times avaldatud kolumnis.

Angelina Jolie Jordaanias süürlaste põgenikelaagris / KHALIL MAZRAAWI/AFP/Scanpix

Jolie sõnul peavad riigid end kaitsma olukorras, kus on globaalne põgenikekriis ja terrorismioht, kuid seda tuleb teha faktide alusel, mitte hirmule alistudes.

ÜRO põgenikeagentuuri erisaadik Jolie jätkas, et tal on kuus last, kes on oma päritolult erinevad, kuid uhked, et on ameeriklased. Samas soovib ta, et nende lapsepõlv oleks õnnelik ja turvaline ning, et seda oleks ka kõikide teiste ameerika laste lapsepõlv.

Jolie rõhutas, et USAs koheldakse kõiki põgenikke kui potentsiaalseid terroriste, sest nad peavad läbima kuid ja isegi aastaid kestvad intervjuud, küsitlemised, taustauuringud ja jälgimised.

«Kõige haavatavamad põgenikud vajavad kohest abi ja USA peab neile seda võimaldama. Kui USA võimude arvates tuleb põgenikele uks sulgeda ja neid usu tõttu diskrimineerida, siis jääme ise kaotajateks. Enda isolatsiooni panemine ja teatud gruppide eest kaitsemine ei anna tegelikult kaitset, vaid see on hirm, mille taha üritatakse end varjata. Nõrkade, kelleks on põgenikud, ründamine ei tee meid tugevamaks,» nentis staar.

ÜRO heatahte saadikust Jolie on mitmel korral külastanud süürlaste põgenikelaagreid Joraanias ja Türgis.