Simple Session 2017 piletiloos on lõppenud, siin parimad haikud ja luuletused!

Elu24 pani loosi ihaldusväärsed pääsmed aasta vingeimale sündmusele!

Õnnelikud võitjad, kes saavad tasuta pääsmed endale ja sõbrale on: Imre, Imbi, Kuti, Reelika ja Mattias. Palju õnne! Teiega võetakse ühendust.

Simple Session 2017 treeningud 1.02, 17 Saku Suurhallis

Et loosis osaleda, pidid noored saatma meile ekstreemspordi teemalisi haikusid ja luuletusi. Noppisime nende seas välja meeleolukamad:

Hall ja sombune ilm, talvest pole haisugi.

Mida teha sel nädalavahetusel? Pole aimugi.

Kui siis helistab sõber,

ütleb, et tal hea mõte.

Saku Suurhalli kutsub, seal käib tõeline elu.

Keset rõsket talve Simple Sessionil lõbus melu.

Mis muud mul teha,

kui kuulata teda.

Väsinuna vean end välja voodist, bussile.

Suurhalli ees helistan oma sõbrale, Jussile.

Seal ees me kokku saame,

siseneme spordivõlumaale.

Midagi sellist näevad mu silmad esimest korda,

tribüünidel on rahvast kui murdu.

Võistlusväljak täis rulasid, hiljem rattaid,

mis trikke teevad nii uhkeid, nii vahvaid.

Päev on pikk, aga aeg läheb ruttu,

õhtul hallist välja astudes tahab nutt tõusta kurku.

Hall ja sombune ilm, talvest pole haisugi.

Kui järsku meenub, et ka homme saab tulla vaatama võistlusi!

Simple Session 2017 sai Saku Suurhallis hoo sisse

I have a mission

To go to simple session

They want me to be a vip

That i can not skip

Simple Session 2017 treeningud 1.02, 17 Saku Suurhallis

Alles see oli nagu eile

Kui rula kätte võtsin

Ja üle rampi sõitsin.

Paar sinikat see kaasa tõi

Minna sinna enam ei võind.

Hiljem mõtlesin bmxile

Kutt poes ütles: no proovida ju võiksite.

Tegin triki, tegin kaks

Nüüd juba on Simple sessi laks.

Simple Session 2017 treeningud 1.02, 17 Saku Suurhallis

See oli aastaid tagasi ammu

kui rulamaailm sai mind oma hambu

Ollie, kickflip, heelflip, no comply

kõik need trikid mul selgeks said

Kukkumine käib asja juurde

Kui tahad siseneda mängu suurde

Aga hei, alati ei pea võistlema

Ega end teistele tõestama

Kõige tähtsam on ikkagi see tunne

Kui teed aina suuremaid õhulende

Kui kukud, aga ikka tõused püsti

Sest tead, et õnnestumise korral tunned end maruhästi

Iga algus on alati raske

Aga usu, see kõik on väärt riske

Kui ikka veel kõhkled

Ja rula võlus kahtled

Siis mine Sessionile

Ja veendu selles oma silmaga

Simple Session 2017 treeningud 1.02, 17 Saku Suurhallis

Kiired rattad,

vihased kutid.

Kes saab tappa?

Kes teeb kellele ära?

Kõigile meeldib võita.

Aga piisab ka sellest,

kui saavad lihtsalt sõita.

Savi see jõuks,

Rula, bmx ja tõuks —

need on õiged alad.

Parimad veedetud ajad.

Simple Session — võistlus,

kus kombatakse inimvõimete piire.

Kõik üksteisega sõbrad on,

keegi pole üleliigne.

Higi, pisarad,

see kõik käib sporti suurde.

Ole mees

ja anna hoogu juurde!

Simple Session 2017 sai Saku Suurhallis hoo sisse

sess on tulemas

tase kõrgem trumpi tornist

elagu ekstreem

Simple Session 2017 sai Saku Suurhallis hoo sisse

räme püss sündmus

session kaks tuhat seitseteist

be there or be square

Simple Session 2017 treeningud 1.02, 17 Saku Suurhallis

"Ole mu Kevin

olen sinu Peraza

võta mind kaasa."

"Paar päeva ootust

rämbid juba valmivad

sess võib alata."

"Saku Suurhallis

räägib Catfish mikrisse

tule sessile."

Simple Session 2017 treeningud 1.02, 17 Saku Suurhallis

Ma ei ole pessimist, hoopis simpel sessionist.

Ma ei mäleta mitmes aasta läheb,

kuid hääl on kaasa elamisest kähe.

Ei jää väheks, headest trikkidest,

naeratus kenadel chickidel.

Lootkem, et trikid ei kordu,

pole hullu kui mõni luu murdub.

Hobi korras õhulendu,

lenda Saku Suurhalli ja veendu.

Simple Session 2017 sai Saku Suurhallis hoo sisse

Küll on hea, küll on hea

Sest Sessionile minema nüüd jälle peab!

Lemmik on mul Garret Reynolds,

Selleks mul ka vastav sein on.

Ootan pidu grandioosset,

selleks vaja võita loos ehk.