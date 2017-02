Kiievi moenädalal saab näha nelja Eesti disaineri loomingut

Moelooja Kätlin Kikkas sõnul annab Kiievi moenädal hea võimaluse jääda silma välispressile ja nõnda murda ehk ka mõnele teisele moeturule. Eesti moeloojate Kiievi turule liikumise taga on moeagentuur Fashionavant.

Eelmisel aastal loodi ka Eesti moebrändide assotsiatsioon, mille asutaja liige Evelin Ojamets ütleb, et eesmärk on viia Eesti disainerid prioriteetsetele eksporditurgudele ning teiste turgude kõrval on kõige suurem eesmärk muidugi Pariis.

Suurtest moenädalatest saab sel aastal eestlasi näha Londonis, kus astub üles Roberta Einer, Pariisis näeb nii Ülle Pohjanheimo kui Kristina Viirpalu loomingut ning viimase kollektsiooni saavad sel aastal esmakordselt imetleda ka newyorklased.

