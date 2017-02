Pilk peale! Noored räpparid avaldasid uue ja emotsionaalse muusikavideo loole „Midagi Muud“

"Lugu räägib sellest, kuidas inimesed tahavad mind enda järgi vormida ja näha mind kellegi teisena, võib-olla paremana ja korralikumana," räägib R.V ning lisab “Fakt on see, et tegelikkuses aga jään ma endale kindlaks – teengi asju omamoodi, hoolimata sellest, et inimesed tahavad mind võib-olla kellegi teisena näha.”

“Ma tundsin algusest peale, et see on läbinisti Raineri lugu, kuid kuna teema on ka mulle hingelähedane, otsustasime, et annan ka oma panuse loosse,” selgitab Rom, kelle sulest on loo refrään ning kelle lindistatud ja kokku pandud on lugu.

Ühtlasi räägib “Midagi muud’’ toimuvast halvematel aegadel. Sellest, kuidas hommik ei saa olla kuidagi targem, kui oled jätnud päevase probleemi õhku ning pole seda lahendanud enne uue hommiku saabumist jne.

Video on loodud noore ja talendika R.A.W Studio video-meistri Tanka poolt.

