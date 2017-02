Näitleja Indrek Ojari: me häbeneme tunnistada, kui suur sõltuvus on alkohol

"Mingil hetkel tundsin, et olen jälle kuusteist. Lõhnad ja tunded on teravad nagu siis. Elamused samuti," kirjeldas näitleja Indrek Ojari ajakirjale Kroonika.

"Olen õnnelik, et olen võimeline elama lihtsat elu probleemideta,“ lisas mees, et alkoholi kadumine tema elust on viinud ka nii mõnedki mured.

Refereeritud artikli algtekst ajakirjas Kroonika.