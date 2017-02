Johnny Depp tänas peale lahutuse jõustumist inimesi mõistmise eest

Esimest korda võttis Depp (kaudselt) sõna ka tema viie kuu pikkuseks veninud, väga avalikult toimunud lahutuse teemadel. «Ma tulin siia täna vaid ühel ainsal põhjusel ja selleks olete teie, inimesed. Läbi heade ning halbade aegade, olete te alati minu kõrval seisnud ning mind usaldanud,» rääkis mees oma kõnes.

Näitleja jätkas öeldes kui tänulik ta on, ning et arvatavasti ei suuda keegi tema tegelikku tänu toetuse eest, mille osaliseks ta on saanud isegi hoomata. «Ma olen niivõrd liigutatud teie headusest ning soojadest soovidest. Seepärast on minu jaoks eriti oluline täna siin teie eest seista ning öelda kui väga ma teid tänada tahan.»

Kõigest viis päeva tagasi jõustus Johnny Deppi ja Amber Heardi kurikuulus lahutus, milles naine mehelt 7 miljonit eurot heategevuseks nõudis. Amber suunas osa rahast naistevägivalla suhtes tehtavasse ennetustöösse kuna koduvägivald oli just inmelt üks neist punktidest, milles ta kuulsat eksabikaasat süüdistas.

Johnny lõpetas oma kõne öeldes, et ilma oma toetajateta oleks ta kadunud: «Me teame, et ilma teieta, ma täna siin ei seisaks.»