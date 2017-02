7 intiimset fakti, mis selgusid Kristel Aaslaiu kohta saates «Tund tähega»

Kristel tõestas saates, et ta on kui avatud raamat ja ta vastas isegi küsimustele, mis talle piinlikkust valmistasid.

Seitse põnevamat küsimust, millele Kristel ausa vastuse andis:

1. Mitu poissi sul on olnud?

Mul on praegu teine tõsisem suhe oma elus. Sest ma ei ole selline tüdruk, kes igaühega litutaks ringi. Mul on olnud pisemaid suhte moodi asju, mis pole päris suhe olnud.

2. Milline oli su esimene suudlus?

Nüüd läheb käest ära! Esimene suudlus oli mul siis, kui mul oli 16. sünnipäeva õhtul. Olime sõpradega sõbranna juures peol ja siis oli üks poiss, kes oli mulle hästi pikalt meeldinud. Aga tollel hetkel oli ma juba veits üle saanud. Siis oli üks kalapulk laua peal... Ja siis ma hakkasin seda võtma ja ta võttis ka seda just. Me kütsime ka sauna samal ajal ja mõtlesin, et peaks vaatama, kas saun on soe. Siis ma läksin ja ta ütles, et ta tuleb ka. Me läksime sinna ja istusime saunalava peale - mul olid riided seljas ja tal ka. Istusime seal, et ah, natuke veel ja siis on valmis. Siis ta oli teisel pool sauna ja pani puid sinna. Ja siis kujutage ette - järsku tuli saunauks lahti ja ta tuli minu poole ja võttis mul näost kinni ja suudles mind! Ja see oli nagu sarjas!

3. Kas oled kunagi avalikus kohas või lava peal peeretanud?

Ei. Mul on sellega teema ka. Nii palju, kui minu võimuses, ma hoian alati kinni. Minu arvates on ebaviisakas teadlikult lasta minna kõigel, mis su sees pulbitseb. See on elementaarne viisakus anyway. Kunagi tantsutrennis oli nii, et keegi alati suutis. Mind ajas naerma, et kui sa peeglist otsisid süüdlast, siis kõik olid täpselt sellise näoga, et «ma küll ei teinud». Aga kõik tundsid seda! Siis ma mõtlesin, et ma ei taha kunagi olla see süüdlane, kelle pärast tantsutrannis, diskosaalis või laval on ebamugav olla.

4. Kas oled saanud fännipostist midagi piinlikku või naljakat?

Tohututes kogustes šokolaadi! Mingi hetk mõtlesin, et mida te teete minuga... Ma vabandan kõigi ees, kes on mulle toonud ja kelle šokolaadi ma pole jõudnud ära süüa, aga tervislikel põhjustel ma ei suudaks seda teha.

5. Kas mõni fänn on sind ka ahistanud?

Jaa, on tulnud selliseid imelikke kirju. Ühe härrasmehega ma läksin täitsa vaidlema, ta vist ei saanud mu pointist aru. Aga üldiselt ma ei vasta, kui inimene kirjutab lihtsalt «Tere!».

6. Kas õun käib kartulisalati sisse?

Õun ei käi kartulisalati sisse! Ma ütlen ausalt ära: mind häirib, kui soolaste salatite sisse pannakse mingit aprikoosi või õuna või pirni. Sa ei ole soolane toit, sorry, get out!

7. Mis on su hirmud või mida sa kardad?

Ämblikke! Ma kardan tohutult ämblikke ja mingeid putukaid ka, ehkki ma tean, et Eesti ämblikud tavaliselt ei hammusta. Ma kardan seda, et ma kaotan iseennast ära. Et ma unustan ära, kust ma tulnud olen ja kes mu juures on olnud. Ma kardan seda, et mul läheb nina liiga püsti ja vihm tuleb sisse ning ma upun ära keset tänavat, sest nina on püsti. Ongi sellised imelikud hirmud enda eksistentsi ümber.