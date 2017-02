Hot mama! Kourtney Kardashian jagab endast eriti ahvatlevaid puhkusepilte!

Ühel piltidest võib Kourtneyt näha poseerimas kaamera poole seljaga. Oma mõnusalt täidlase tagumiku on naine asetanud rõdu reelingu peale ning seksika pildi pealkirjaks lisas kurvikas tõsielustaar Destiny's Child loo «Bootylicious» kurikuulsa laulurea «I don't think you ready for this jelly». Sul oli õigus, Kourtney, me ei olnud selleks valmis!

I don't think you ready for this jelly A photo posted by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Jan 31, 2017 at 7:23pm PST

Lisaks võib Kourtney Instagramist leida ka kauni mustvalge foto, mis näitab, et naine on eestpoolt täpselt sama ahvatlev kui tagant!