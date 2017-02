Video: 24-aastane naine näeb välja nagu plikatirts

16. oktoobril 1993. aastal sündinud naine on 87-sentimeetrit pikk ja ta kaalub 20 kilogrammi, ta ei saa kõndida ja selle tõttu on ratastoolis, edastab Daily Mail.

Ta oskab küll mõningaid sõnu ja üritab nende abil suhelda, kuid enamik aeg kasutab ta mõistetamatut lapselalinat.

Ema Suryani H Suud märkas alles siis, kui tütar oli kaheaastane, et ta ei arene enam ja ta läks lapsega arsti juurde kontrolli. Ilmnes, et tegemist on kaasa sündinud hormoonide tasakaalutuse ja kromosoomiveaga ning kui nad oleksid varem tulnud, oleks Sari saanud ravida. Täpne diagnoos saadi alles siis, kui laps oli 13-aastane.

Samas on Sari kehafunktsioonid täiskavanu omad ja tal on igal kuul menstruatsioon. Kuna ta ei saa liikuda ega saa aru, mis temaga toimub, siis hoolitsevad ta hügieeni eest pereliikmed.

Ema lisas, et tal on kokku viis last ja kõik teised lapsed on terved.

Sigli Ibnu Sina haigla arstid uurisid Sarit ja kinnitasid, et tüdrukul on kromosoomhaigusest tingitud kasvupeetus, kannatades Turneri sündroomi all. Seda sündroomi, mille puhul puudub üks sugukromosoom, esineb ainult tüdrukutel.

Arstide sõnul aitab füsioteraapia Saril lihaseid tugevdada, et ta saaks õppida ise käima ja pääseks ratastoolist.