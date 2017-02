Hispaania nunn: loomulikult neitsi Maarja seksis

51-aastane õde Lucia on Hispaanias staariseisuses, kuna tal on televisioonis oma kokasaade, kus ta tutvustab ja teeb Kataloonia roogasid ning ta Twitteri postitusi järgib rohkem kui 180 000 inimest, edastab The Local.

Nüüd tekitas dominikaani ordusse kuuluv nunn skandaali, rääkides seksi teemal.

Nunn teatas, et katoliku kirikul ei ole neitsi Maarja kohta adekvaatset infot, vaid ta lähtub legendist.

«Minu arvates olid Maarja ja Joosep normaalne paar, nende suhtes mängis kirg ja seks tähtsat rolli. Loomulikult Maarja seksis. Kirik on aastasadu korrutanud ühte ja sama, et ta oli neitsi, kuid see on vale,» teatas nunn.

Ta lisas, et ta ei pea seksi, mis on armastuse osa, patuseks, kuid kirik peab seda patuseks. Nunn ei paljastanud, kas tal endal on seksikogemusi.

Õde Lucia sündis Argentinas, kuid 26-aastat tagasi migreerus Hispaaniasse Katalooniasse, kus astus Manresa kloostrisse.

Vici piiskop reageeris õde Lucia teatele, et katoliku kiriku andmetel oli Maarja neitsi, kui ta rasedaks jäi ja ta ei seksinud kellegagi.