Nõunik: Melania ja Barron Trump kolivad Valgesse Majja suvel

Nõuniku teatel elab Melania Trimp küll New Yorgis, kuid ta on juba hakanud oma esileedi kohustusi täitma, edastab The Independent.

«Proua Trump kolib Washingtoni ja asub alaliselt Valgesse Majja sel suvel, enne seda liigub ta New Yorgi ja Washingtoni vahet,» teatas esileedi vanemnõunik Stephanie Winston Wolkoff.

Wolkoffi sõnul on proua Trumpile suureks auks teenida USAd ja olla esileedi rollis ning ta suhtub talle antud kohustusse tõsiselt.

USA esiperekond - Donald, Barron ja Melania Trump / SAUL LOEB/AFP/Scanpix

Valge Maja tegi sellise avalduse, kuna eile kirjutasid mitmed USA kõmuväljaanded, et USAl ei ole tegelikult esileedit, kuna ta ei ole koos president Donald Trumpiga Valges Majas ega kavatsegi New Yorgist Trump Towerist sinna kolida.

Valge Maja teatas ka seda, et proua Trump on oma meeskonda kokku panemas ning meeskonna juhiks saab varem George Bushi administratsiooni kuulunud Lindsay Reynold.

Kriitikute sõnul on uus esileedi esimestel nädalatel pärast ta mehe Donald Trumpi ametisse astumist jäänud varju. Samas on neid, kes arvavad, et ta alles elab uude rolli sisse ja talle tuleb selleks aega anda.

Melania ja Barron Trump / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Kehakeele ekspertide sõnul ei ole USA esipaari vahel taskaalu ja harmooniat, pigem on Melania Trump oma mehe jaoks «nukuke» või objekt, olles nagu kaunis aksessuaar. Selle tõttu võib Melania Trumpil esileedi rollis olemine keeruliseks kujuneda.

Nii Donald kui Melania Trumpi populaarsus ei ole just kõrge. Jaanuaris tehtud küsitlus näitas, et Melaniat toetab ainult 37 protsenti ameeriklastest, samas Michelle Obama toetus oli 2009. aastal, kui temast sai USA esileedi, 55 protsenti.

Sloveenia päritolu modellist Melania Knaussist sai proua Trump 2005. aastal, 2006. aastal sündis perre poeg Barron.