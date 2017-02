Galerii! Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi

TMW 2017 kontsertide üksikpiletid hinnaga 8-25 eurot on alates 2. veebruarist müügil Piletilevis.

TMW 2017 festivalipassidhinnaga 60 eurot on müügil TMW veebipoes tmw.ee/passes-tickets

Festivalipass tagab sissepääsu kõikidesse TMW muusikaprogrammi kuuluvatesse klubidesse eeldusel, et vastav klubi ei ole välja müüdud. Kui klubi on välja müüdud, toimub publiku klubisse laskmine järjekorra alusel. Nordea ja Telia klientidele kehtivad erisoodustused.

TMW 2017 delegaadipass on kuni 19. märtsini müügil hinnaga 250 eurot (alates 20. märtsist 295 eurot) TMW veebipoes tmw.ee/passes-tickets

Delegaadipass tagab lisaks muusikafestivalile pääsu 31. märtsist 1. aprillini toimuvale TMW konverentsile ja delegaadibaaridesse ning registreerunud kontaktide andmebaasile.

Piiratud kogus TMW 2017 toetajapasse hinnaga 150 eurot on müügil TMW veebipoes tmw.ee/passes-tickets

TMW toetajapass tagab eelisjärjekorras pääsu kõikidele TMW kontsertidele, sh TMW avakontserdile ning TMW delegaadibaaridesse ning pakub võimalust personaliseeritud programmisoovitusteks. Nordea ja Telia klientidele kehtivad erisoodustused.

TMW partnerid festivalist:

Gerd Müller, Nordea Eesti juht:

«On uhke näha, kuidas Tallinn Music Week on aastatega kasvanud erakordsest muusikafestivalist veel palju suuremaks sündmuseks, tutvustades talente erinevatest kultuurivaldkondadest, võttes sõna olulistel teemadel ning tuues kokku loovaid inimesi kogu maailmast. Nende energial ja ambitsioonil avastada ja kasvada ei näi olevat piire. Tänu festivali meeskonna väärtushinnangutele ja kõrgetele standarditele on meie jaoks puhas nauding olla neile kaaslaseks sellel imelisel teekonnal.»

Katrin Isotamm, Telia Eesti kommunikatsioonijuht:

«Telial on olnud rõõm olla TMW partner juba aastaid. Festival ja selle tiim on täiesti ainulaadsed, inspireerides meid kevadisel festivalinädalal täiesti muutunud linna ja erakordsete elamustega. Tänavuse festivali fookus kestlikul arengul on Telia jaoks südameasi kogu Põhjalas. ÜRO on sõnastanud 17 säästva arengu eesmärki, mis on meie kõigi jaoks olulised. Tahame TMW jooksul neile tähelepanu pöörata lootuses, et igaüks leiab viisi sellele mõelda ja kaasa aidata.»

Piret Reinson, EASi turundusjuht:

«TMW esindab kõiki väärtusi, mis on Eesti jaoks kallid ning parimaid võimalusi Eesti ja selle kultuuriga tuttavaks saada. Kuigi festivali toimumisaeg ei ole ilma poolest just aasta parim aeg, on emotsioonid ja elamused troopilise temperatuuriga. Muusika, disain, toit, inspireerivad inimesed, kohad, seiklused – ma garanteerin, et see on maailmaklass!!! Eesti on koht, kus uued ideed sünnivad ja kasvavad kiiresti ja rändavad maailma. Külasta Eestit. Naudi Eestit. Jaga Eestit.»

Kristjan Järvi, dirigent ja helilooja:

«Mul on suur rõõm avada üks maailma parimaid ja põnevamaid multidistsiplinaarseid kunstifestivale, mida ma tean. Toetan jäägitult selle festivali ideed ja usun väärtusse, mida see lisab meie üha kasvavasse Põhjalasse. TMW võimaldab ühiskonnal ühendada oma ideed, visioonid ja võimalused ning viia oma loominguline potentsiaal ellu. See festival oma ettevõtlikkuse ja mootoriga on Eesti vaimu kehastus.»

TMW 2017 artistid (tähestiku järjekorras):

615 (EE)

A.Fruit (RU)