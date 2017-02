Video: kanadalasest dokkrežissöör jäi Floridas sukeldumisel kadunuks

37-aastane mees oli sukeldumas sealse kuulsa Alligaatoririffi juures, kuid pinnale ta enam ei tõusnud, edastab .macleans.ca.

Stewartiga oli koos kohalik sukeldumisgiid, ka tema tekkis pinnale tõusmisega raskusi. Paadis olnud kaaslased läksid giidile appi ja tõmbasid ta paati, kus ta teadvuse kaotas. Nad uurisid ka Stewarti kohta, kes teatas siis, et temaga on kõik korras, kuid mõni aeg hiljem ei saanud nad temaga enam kontakti ja nad arvasid, et ka tema on hätta sattunud.

USA ja Kanada meedia teatel on Stewart kogenud sukelduja, kellele meeldib haisid uurida. Stewart ja ta kaks kaaslast on Florida vetes tegemas uut dokumentaalfilmi haidest.

Florida vetelpääste ja rannavalve teatel käivitati kanadalase otsingud, mehe sugulased ei ole veel lootust kaotanud, kuna surnukeha ei ole leitud.

Ameeriklased kinnitasid, et kanadalase sukeldusvarustus oli korras ja tal oli ka piisavalt hapnikku.

Oletatakse, et ta võis liiga kaugele sukelduda, ära eksida ja ta tuli vales kohas pinnale.

USA rannavalve kohaliku juhi Nyx Cangemi teatel said nad Stewarti kadumise kohta teate selle teisipäeva õhtul ja kohe käivitati otsingud.

Stewarti dokumentaalfilm haidest «Sharkwater», mille esilinastus oli 2006. aastal Toronto filmifestivalil, oli rahvusvaheliselt menukas ja see tõi mitmes riigis kaasa protestid, et haide püüdmine tuleks nende uimede saamiseks lõpetada.

2012. aastal avaldas kanadalane filmis «Revolution», mis räägib inimkonnast ja mille valimimiseks külastas ta nelja aasta jooksul 15 riiki.

Stewart hoiatas selles filmis, et 2050. aastaks elab maal üle üheksa miljardi inimese, loodusvarad on hakkanud lõppema ja mitmed liigid on välja surnud.