Eestlastest seljakotirändurid Aasias: ahvijaht, seks kalamehe paadis ja kayakiga Kambodžasse

"Jõuludeks panime bussiga lõunasse 4000 saarele Kambodža piiri äärde, täpsemalt Don Detile ehk suuruselt kolmandale saarele. Bussisõit sinna oli omaette elamus, sest buss topiti välismaalasi nii paksult täis, et viimasena bussi jõudnud pandi pisikestele plastmassist taburettidele vahekäiku istuma. Kõigil oli lõbus, local style ikkagi. Pikal distantsil tegime ka ühe vahepeatuse tee ääres, et kusta ja keha kinnitada," kirjeldavad Tripihipid sealset bussisõitu.

Jõulud olid rändurpaaril Pokil ja Marleel suhteliselt rahulikud: "Eeldasime tunduvalt suuremat läbu, aga põhilises külas, mille baaride omanikud on peaasjalikult lääne inimesed, oli pidu vaid mõnes baaris ja muusika valjudus oli pigem tagasihoidlik. Üldsegi mitte nii palju rändureid kui arvasime. Kohalikud jõule ei tähista."

Kayakiga Kambodžasse

"Käisime kayakitripi käigus ka Kambodžas ära, sest piir jookseb mööda jõge. Põhjuseks magevee irrawaddy delfiinide vaatlemine, kellel on nöbi nina ja keda on 4000 saare kanti alles jäänud vaid kolm! Nägime neist kõiki. Lõunatasime väikese ujuki peal kuni nad meid 50 meetri kauguselt oma kohalolekuga õnnistasid. Neli aastat tagasi Kambodžas Kraties nägime mitmeid kümneid samu delfiine palju lähemalt. Nende vähene arvukus on loomulikult kohalike kalameeste süü, kes on aegade algusest püüdnud nii palju kala kui vähegi õnnestub," selgub, et tippaegadel lausa tonni jagu päevas.

Uusaasta

Uusaasta pidu oli ränduritel juba palju suurem kui jõulud. "Beach party suurtest kõlaritest, mis korda mööda kellegi telefoni taha ühendatud poplugudest oksendamiseni ajavate tränatümakateni plärisesid läbi väsinud kõlarite. DJdel ühes tehnikaga oleks Aasias retsilt menu! Ka keskpärastel ja puhta paskadel. Peaasi, et kuidagi miksid. Paljad tissid ja sex on the fishermenboats – it had it all! Aga pärast paari tundi väsitas hea muusika puudus ära ja oligi tuduaeg," kirjeldasid ränudid oma aastavahetust.

