Ken Saan Rail Balticu poolt: ei maksa ennast maailmast ära lõigata

Tele- ja filmimees Ken Saan arvab Naistelehe veergudel, et rongiliiklus on väga okei.

Ken: See oleks ju ainult rõõm, kui saaks igale poole maailma rongiga. See oleks mugav ja hea ühendus. Ei maksa ennast maailmast ära lõigata. Raudtee on ju ka keskkonnasäästlik, ökoloogiline jalajälg kahaneks mühinal, sest paljud, kes praegu Saksamaale rongiga sõidaksid, valiksid ju rongi. Mina ka kasutaks. Sõidaks igale poole ainult rongiga.

Kas sina oled ka rongiusku?