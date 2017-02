Soome noored superstaarid Mikael Gabriel ja Isac Elliot üllatavad täna ilmuva ühise EP-ga

”Oleme selle projekti kallal juba nii kaua tööd teinud, et enam kui suurepärane on lõpuks teha see ka teiste jaoks kuuldavaks. Minu meelest on Isac olnud alati superhea artist ja mul on väga hea meel, et pikaaegne unistus kootööst Ikkega on lõpuks teoks saanud. Meil klikkis esimesest hetkest ning nüüd on meil juba ühine projekt, mis on võimsaks vundamendiks edasisele. Nende lugude üle võib olla super uhke!” räägib Mikael Gabriel ühisprojektist Isac Elliotiga.

Ka Isac on juba pikemat aega Mikaeli fänn. Ta oli tõelises õhinas kui ühisprojekti arutelu muutus lõpuks ometi konkreetsemaks.

”Mina ja Miklu oleme juba kauaaegsed sõbrad, ja kusagil möödunud kevade paiku hakkasime arutama, et äge oleks teha midagi ühiselt. Meil mõlemal on kiire ajagraafik, seepärast olen veel eriti õnnelik, et see meil siiski õnnestus. Meil on algusest saadik hea flow ja lõpuks otsustasime teha ühe singli asemel need kolm nüüd ilmuvat lugu. Reisin sel aastal taaskord palju ja soovin avaldada midagi, mis on mõeldud minu siinsetele fännidele,” räägib Isac.

Mikael Gabriel ja Isac Elliot esinevad koos juba sel laupäeval, 4.veebruaril toimuval Emma Gaalal, Espoo Metro Areenal, millest teeb otseülekande ka telekanal Nelonen.

Fännide rõõmuks annavad noored saabuval suvel ka ühe eksklusiivse ühiskontserdi – reedel, 7.juulil esinevad Mikael ja Isac Ruisrocki festivali pealaval.

Kuula albumit siit.