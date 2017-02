Dirigent Veronika Portsmuthi ja Ants Lusti pisipoeg sai põneva ning unikaalse nime

Viimaks on lapsele ka nimi leitud! Pere teatab, et suur töö sai tehtud ning konsensusest pakatavaks nimeks sai Leif Erik Johann Lusti. «Protsess kujutas endast kultuurikihtidest läbikaevamist. Loodetavasti on tal suured avastused ees, nagu nimest võib välja lugeda,» lisas uhke isa.

Samuti on Portsmuthi ning Lusti pisipoja nimi küllaltki unikaalne, sest andmebaase uurides selgus, et Leif-nimelisi on Eestis vähem kui viis.

Soovime põhjalikele vanematele ning Leif Erik Johannile õige nime leidmise puhul õnne!

Refereeritud Õhtulehest.