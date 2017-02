Näitleja Veiko Tubin paljastas, kuidas ta 40 kilo alla võttis

Tubin ütles, et kaalulangetamisel oli põhiline asi toitumine, vahendab Menu.

«Limonaadid, kommid, kõik menüüst välja. Salat, liha ja sport. Sport on selles mõttes tore asi, et see on viimasel ajal näitlejate hulgas populaarseks läinud. Kui vanasti räägiti, et teatris joovad kõik viina, siis tänapäeval on see probleem, et kõik teevad sporti,» rääkis Tubin.