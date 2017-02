Pommuudis! Popdiiva Beyoncé on rase ja ootab kaksikuid!

35-aastane popdiiva teatas rõõmusõnumist sotsiaalmeedia vahendusel.

«Tahame teiega jagada meie armastust ja õnne,» kirjutas 20-kordne Grammy võitja kolmapäeval Instagramis.

«Meid on õnnistatud kahekordselt. Oleme erakordselt rõõmsad, et meie pere kasvab kahe liikme võrra ning me täname teid kõiki heade soovide eest,» lisas Beyoncé.

Beyoncé ja Jay Z abiellusid 2008. aasta aprillis ja neil on viieaastane tütar Blue Ivy.