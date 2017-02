Elu24 video! Robert Linna koges omal nahal, et tervislikum on olla rokkmuusik kui professionaalne rulataja

««Lõuend» on üks rulafilm, mis sai valmis 2002. aastal. See oli meie sõpruskonna video ja nagu ikka, on igalühel videos oma osa. Ütleme nii, et tollel ajal oligi mu põhitegevus rulaga sõitmine ja sai käidud Simple Sessionil võistlemas,» meenutas Linna.

Toonane rulakultuur erines praegusest nagu öö ja päev.

«Enne seda, kui sellised üritused Eestis toimusid, oli suhtumine üsna... Vaenulik on võibolla palju öeldud. Alguses, kui tänavatel sõitsime, siis igalt poolt aeti minema - et mida te teete, see on lastemäng! Nüüd on üldsus aru saanud, et tegelikult on see ikkagi sport ja seda on täitsa huvitav jälgida. Eriti, kui eestlastel veel hästi ka läheb,» märkis Linna.

Võrreldes 15 aasta taguse ajaga on rulatajate üldine tase kõvasti tõusnud ja seda on Linna sõnul väga rõõmustav näha.

Selles, et rulatamine võinuks ka tema karjääriks saada, Robert kahtleb.

«Mul olid küll sponsorid ja värgid ja välismaa reisid... Ma ei kahetse seda, et pigem hakkasin muusikaga tegelema. See on ikka üsna karm asi. Isegi, kui võtta seda spordina, siis see on ikkagi ekstreemne. Igasugused vigastused ja see värk on nii kerge tulema. Ma tundsin, et tahan midagi turvalisemat teha. Ja siis tegin rokkbändi,» naeris Linna.

