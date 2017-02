Mario Kalmre: Simple Sessioni korraldamisel ja unel on väga vähe ühist!

Reporter Irene Tambek uuris Kalmrelt, kas Simple Sessioni korraldamine tuleb juba une pealt või esineb ka ootamatusi.

«Simple Sessioni korraldamisel ja unel on väga vähe ühist!» naeris Kalmre. «Magada väga palju ei saa. Aga loomulikult on nii pika aja peale vilumus tekkinud. Me teeme igal aastal palju uusi asju ja üritus on väga mitmetahuline. Teleülekanded, mida me teeme, on iseenesest üritus omaette. Loomulikult ka kogu võistluskeskuse rajamine ja võistlejatega tegelemine ning kõik muu sinna juurde. Igal aastal on piisavalt palju uut, et üllatada ja tekitada väljakutseid.»

Neljandal ja viiendal veebruaril toimuv Simple Session tuleb Kalmre sõnul vanas headuses, aga uues kuues.

«Skatepark on a ja o ning kuna me igal aastal ehitame selle uuesti, siis selles mõttes on üritus väga palju uus,» märkis ta.

