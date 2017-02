Prantsusmaa presidendikandidaat on oma naisest 24 aastat noorem

Prantsuse väljaannete teatel on 39-aastase Emmanuel Macroni abikaasa 63-aastane Brigitte Trogneux’, kes oli mehe kunagine keeleõpetaja.

Emmanuel Macroni ja Brigitte Trogneux / Charles Platiau/Reuters/Scanpix

Prantsusmaa president François Hollande käivitas presidendiralli möödunud aasta detsembris teatega, et ta kandideerib kevadistel valimistel.

Prantsuse presidendivalimiste «suurde mängu» astus ka traditsiooniliste võimupartei väline kandidaat, En Marce! partei asutaja Emmanuel Macron, kes kuulus varem sotsialistlikku parteisse ja oli aastatel 2014 – 2016 Prantsusmaa majandusminister, olles oma riigi üks populaarsemaid poliitikuid.

Sotsialistid valisid möödunud pühapäeval oma presidendikandidaadiks endise haridusministri Benoit Hamoni, eelvalimistel pakkus talle konkurentsi endine peaminister Manuel Valls.

Lisaks on valimistel oma kandidaadi üles seadnud endine peaminister François Fillon, kes on vabariiklaste esindaja ja paremäärmusliku Rahvusrinde juht Marine Le Pen.

Prantsuse meedia on paljastanud Emmanuel Macroni eraelust detaile, mille kohaselt on see poliitik alates 2007. aastast abielus endast 24 aastat vanema naisega, Brigitte Trogneux’ga.

Emmanuel Macroni ja Brigitte Trogneux / FRANCOIS LO PRESTI/AFP/Scanpix

Prantsuse väljaanne Elle kirjutas 2016. aasta kevadel, et Trogneux’ oli varem abielus pankur André-Louis Auziére’ga, kellega tal on kolm last ja ta on seitsme lapselapse vanaema.

Macroni ja Trogneux’ kohtusid, kui mees oli 17-aastane, naine oli siis ta õpetaja, kes õpetas prantsuse ja ladina keelt.

«Kohtusime esmakordselt ühe koolinäidendi proovis ja ma sain aru, et meeldin sellele noormehele. Emmanuel ütles mulle, et ta kavatseb tulevikus minuga abielluda,» meenutas naine Elle’ile antud intervjuus.

Brigitte Trogneux / KONRAD K./SIPA/KONRAD K./SIPA/Scanpix

Ajakirja väitel meeldib Macronil oma naise laste ja lastelastega suhelda, nad moodustavad suure ühise pere.

Prantususe meedia analüüsis, et kui Le Pen ei pääse valimistel teise ringi, siis toimib kandideerimine Filloni ja Macroni vahel, millest tuleb võitjana välja Macroni.