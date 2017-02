Johnny Depp kulutas veinile 30 000 dollarit kuus

53-aastane staar süüdistas hiljuti ettevõtet The Management Group (TMG) temalt kümnete miljonite dollarite väljapetmises, kuid firma esitas teisipäeval talle vastuhagi.

TMG väidab, et Depp viis end ise rahalistesse raskustesse, kuna kulutas meeletuid summasid luksuslikule elule. Deppi ostude hulka kuulub näiteks 18 miljonit dollarit maksev superjaht ja 200 000-dollariline igakuine väljaminek eralennukitele.

Lisaks olevat Depp kulutanud kolm miljonit dollarit selleks, et Hunter Thompsoni tuhk kahurist välja tulistada.

TMG väitel informeeriti Deppi väga selgelt, et ta kulutab oma varandust suurema hooga, kui ta lubada saab.

«Depp vastas sellistele nõuannetele vandudes ja samas suurendas ta oma kulutusi. Ta nõudis, et tema ärijuhid leiaksid võimaluse see kõik kinni maksta. Depp on ainuisikuliselt süüdi oma rahalistes raskustes. Ta keeldus elamast oma võimaluste piires ega hoolinud TMG korduvatest hoiatustest tema majandusliku seisukorra kohta,» seisab avalduses.

TMG sõnul võlgneb Depp neile siiani 4,2 miljonit dollarit. TMG tegeles näitleja rahaasjade korraldamisega aastatel 1999 kuni 2016, mil Depp oli üks enimmakstumaid staare Hollywoodis.