Põnev! Vanad hüljatud autod viiakse kokku andekate kunstnikega Eestist ja mujalt

Slowball Tallinna esitleb juba kolmandat korda toimuva hakkavat kunstiturunduse projekti ja ülipõnevat suvefestivali „Kunst ratastel“, mis viib noorte andekate kunstnike tööd autokeredel üle riigipiiride.

Kohvikus Sõbrad tähistatakse innovaatilise rahvusvahelise kunstiturunduse projekti „Kunst ratastel“ 2017. aasta hooaja algust Eesti noore ja andeka kunstniku Alisa Vasina näitusega.

Projekt ise on alguse saanud koostöös Kultuurikatlaga, kuid nüüdseks on see saanud isesesval tuule tiibadesse.

Projekti „Kunst Ratastel“ eesmärk on filmiliku ja põnevaid juhtumeid täis road-tripiga tuua tänavakunst nurgatagustest ratastele, sõidutada see läbi Euroopa ning legaalselt demonstreerida selle kunstivormi imetlusväärset olemust ja ambitsioone. Teisalt on soov tutvustada ebaharilikul moel noori andekaid artiste ning seda, mida neil maailmale pakkuda on.

Nii saab aastal 2017 uue unikaalse kuue 25 kasutatud autot (paljudel juhtudel ka pääsu autolammutusest), millel on oma lugu, kuid veelgi põnevamad lood on rääkida projektis osalevatel kunstnikel endil.

Tänavu juba kolmandat korda toimuv Slowball algab 2. augustil Tallinnas, läbib viie päeva jooksul Soome, Rootsi ja saabub Ahvenamaale 5. augustil.

Marsruudiks on Helsingi-Turku-Stockholm-Mariehamn. Soomes külastatkse vahepõikena ka Fiskarsi linna, kus süüakse meeleolukas lõuna. „Kunst ratastel“ kulmineerub 6. augustil Ahvenamaal, kus Slowballi autodega sõitnud meeskonnad veedavad ühe lõõgastava päeva. Reisi jooksul toimuvad linnades „Kunst ratastel“ näitused.

Päevi näinud Volkswagenid, SAABid, Fordid ja teistegi automarkide esindajad muutuvad läbi loovuse ja uuskasutuse iseseisvateks kunstiobjektideks - lõbusateks ja müstilisteks liikuvateks jutustusteks, kunstnike visiitkaardiks, mille nad oma käega on maalinud.

Esimeseks Slowballi „Kunst Ratastel“ kunstnikuks valiti sel aastal noor andekas Eesti kunstnik Alisa Vasina

Oma kaunite ja omapäraste maalidega osaleb kunstnik edukalt ka regulaarselt toimuvatel Tartu noorte kunstnike oksjonil, kust nii mõnedki kollektsionäärid on tema teoseid enda kogusse ostnud.

Alisa auto on Slowball auto #32 Audi 80. Alisal ja Audil oli juba „erasessioon“, kus vana hea Audi sai endale uue ja imelise kuue. Audiga on võimalik kohtuda 3. veebruaril kohvik Sõbrad ees.

Alisat inspireerivad jänesed, „Alice imdedemaal“ ja kunst kui selline.

Lewis Carolli muinasjutus „Alice imedemaal“ pidasid tegelased igavesti pöörast teeõhtut. Alisa Vasina loodud muinasjutulised jäneste maalid ilmuvad Kohvik Sõbrad seintele, et pidada pöörast teeõhtut. Jänesed on pöörased, neil on erinevad kuvandid, koguni vastandlikud - jänes võib olla armas ja hirmutav, tark ja rumal, arg ja vapper, süütu ja ihar - ilmselt seetõttu on jänese kujund eriti populaarne tänapäeval pop sürrealistlikus maalis.

Jänese kujund on läbi aegade olnud laialt levinud märk, iidsetes usundites oli jänese sümboolika oma olemuselt samuti mitmekihiline ja tähendusrikas. Näitusel saab näha Alisa Vasina pop sürrealistlikke maale jänestest. Nii nagu Lewis Carolli muinasjutus „Alice imedemaal“ on valge jänese atribuudiks kell, on need ajanäitajad näitusel esindatud teoste lahutamatuks osaks.

Näitus toimub kohviks Sõbrad aadressil Kopli 2c, Tallinn. Kohviku sissekäik on Kalamaja poolel.

Avalikud Slowball autode maalimise sessioonid toimuvad siis, kui ilmad soojemaks lähevad. Eeldatavalt mais, juunis ja juulis Tallinnas.