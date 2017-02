Video: Buenos Airese politsei kutsus topless-päevitajaid korrale

Politseinikud teatasid kolmele turistist hispaanlannale, et tegemist ei ole nudistide rannaga, kus tohib alasti päevitada ja nende alastiolek häirib teisi rannal olevaid inimesi, edastab Daily Mail.

Naised protestisid, et kui mehed tohivad rannas olla palja ülakehaga, siis tohivad seda ka nemad.

Buenos Airese politsei saatis randa lisajõude, kuna oli oht, et teised rannasolijad sekkuvad ja konflikt eskaleerub. Lõpuks oli olukorda lahendamas 20 politsenikku, kes saabusid kuue autoga.

Naiste sõnul ähvardasid politseinikud nad arreteerida ja nad olid lõpuks sunnitud rannast lahkuma.

Sündmuse jäädvustasid oma nutitelefonide abil kümned rannas olnud inimesed, kelle kaudu jõudsid videod sotsiaalmeediasse ja meediasse.

Kui Hispaanias on topless-päevitamine lubatud, siis Argentinas on see keelatud.

Argentina naisõiguslased kutsusid naisi protestima, et nad saaksid loa päevitada avalikes randades palja ülakehaga. Protestid peaksid Argentina eri paikades aset leidma 7. – 11. veebruarini, motoks on «meie rindu ei saa tsenseerida».