Galerii: maailma parima tornaadoküti fotod

Smart jahib tornaadosid paikades, kus neid leidub ja on teinud neist tuhandeid fotosid, edastab sciencespacerobots.com.

Fotograaf on saanud tornaadopiltide eest mitmeid auhindu, üks neist on mainekalt ajakirjalt National Geographic, kus ta sai 2015. aastal fotovõistluse võidupildi eest 10 000 dollarit (9300 eurot).

James Smarti tornaadofotod, see pilt tõi talle 2015. aastal National Geographicu auhinna / JAMES SMART / CATERS NEWS/Caters News Agency/Scanpix

Võidu tõi USAs Colorados simlas möllanud tornaado, mis ulatub maapinnalt pilvedesse, olles nagu omamoodi «taevatrepp». Ta sõitis paika koos meteoroloogidest sõpradega, kes samal ajal oma kõrgtehnoloogiliste mõõteriistadega seda tornaadot uurisid, loomulikult ohutust kaugusest.

Ise pildistama õppinud Smarti peetakse maailma parimaks tornaadofotograafiks.

James Smarti tornaadofotod / JAMES SMART / CATERS NEWS/Caters News Agency/Scanpix

Mehe enda sõnul on ta tornaadosid pildistanud alates 2013. aastast ehk alles mõned aastad. See on talle korraga nii töö kui hobi ja see pakub talle rõõmu.

Smart lisas, et tornaado pildistamine on keeruline, kuna õige momendi leidmine on raske ja oma elu tuleb ohtu seada, et parimad kaadrid saada.

«Olen õppinud erinevaid tornaadosid eristama ja saan öelda, et iga tornaado on «isiksus», nad kõik on erinevad. Tornaadoga kaasnevad suured vaatemängud, mis jätavad dramaatilise mulje. Tornaadod ongi oma olemuselt dramaatilised, kuna nad lammutavad kõike, mis neile ette jääb,» selgitas fotograaf.